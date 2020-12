4 mil vagas de empregos na C&A: São cerca de 4 mil vagas temporárias em todo o país.

Imagem reprodução C&A

A cadeia internacional de lojas de vestuário, C&A Brasil está com cerca de 4 mil vagas temporárias abertas para todas as suas 295 lojas espalhadas por todo o Brasil. Portanto, as contratações fazem parte das iniciativas da companhia para otimizar e reforçar a operação para o Natal e Ano Novo, datas comerciais de grande relevância para o varejo brasileiro, a fim de continuar garantindo a melhor experiência de compra omnicanal da C&A, em todos os Estados em que a empresa está presente.

4 mil vagas de empregos na C&A: São Vagas para operador de loja e caixa



Portanto, as quase 4 mil oportunidades abertas são para as posições de operador de loja e caixa, com variações de contratos entre 30 a 14 dias com possibilidade de efetivação.

Então, os candidatos interessados devem se cadastrar até o dia 11 de dezembro por meio do site Emprego Ligado: (https://www.empregoligado.com.br/pt-br/empresa/2347/cea) e agências parceiras.

Veja como se candidatar a uma vaga na C&A

• GIGROUP: https://br.gigroup.com

• GLOBAL: https://www.globalempregos.com.br

• LUANDRE: https://luandre.com.br

Portanto, para as vagas temporárias, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo. Além disso, não é preciso ter experiência anterior, mas sim paixão pelo atendimento ao cliente. E ainda, como benefícios a empresa oferece vale-transporte, refeição no local e treinamentos variados para as funções a serem realizadas.