5 coisas que as pessoas socialmente inteligentes fazem consistentemente: O futuro é gentil.

“Ser bom com as pessoas é uma arte, e a pessoa que a fornece é um artista.” Seth Godin.

Não me lembro de uma vez em que me senti confiante com outras pessoas. Combine um sério impedimento de fala, movendo-me a cada dois anos para o trabalho de meu pai e vivendo em um mundo onde a maioria das pessoas esperava alguma forma de comunicação verbal e, diariamente, eu experimentava alguma forma de ansiedade social.

No entanto, depois que me formei na faculdade, percebi que, como o mundo não iria mudar, eu precisaria. Alguns dias depois, comecei meu primeiro trabalho de vendas.

Algumas pessoas se concentram em seus pontos fortes para ganhar a vida que desejam. Eu não fiz. Eu escolho o oposto. Estudando pessoas socialmente inteligentes e aproveitando o tempo para aprender com meus próprios sucessos e fracassos ao interagir com outras pessoas, consegui melhorar minha capacidade de me conectar com elas.

Avanço rápido para hoje e ganho a vida ajudando as pessoas a fazer o mesmo. A melhor parte é que, adotando as cinco ações abaixo, você pode começar a aumentar sua inteligência social hoje.

“Sempre haverá alguém mais inteligente que você. Sempre haverá alguém mais rápido que você. Sempre haverá alguém mais forte que você. Isso significa que seu único trabalho real é ser o melhor em se conectar com outras pessoas. ”- Julien Smith

Pessoas socialmente inteligentes compartilham proativamente sua rede:

Pessoas socialmente inteligentes entendem que o melhor solucionador de problemas é uma rede forte. No entanto, muitas pessoas sabem disso. O que separa as pessoas socialmente inteligentes é que elas sabem que a melhor maneira de construir sua rede forte é ajudando outras pessoas a crescerem.

É melhor compartilhar amizades . Pessoas socialmente inteligentes vivem com isso. A experiência mostrou a eles o quanto realmente se pode obter quando a configuração padrão está bloqueada na doação.

Hoje, quando alguém está explicando um desafio que está enfrentando, reserve um momento e pense nas pessoas da sua rede que enfrentaram uma situação semelhante. Depois, dê um passo adiante e faça uma introdução.

Você pode achar que sua tribo não é a única coisa que cresce, mas também o significado que você tem em sua vida. Isso ocorre porque poucas coisas importam mais do que ajudar os outros a alcançar seus objetivos.

Pessoas socialmente inteligentes retêm julgamento:

Seja a pessoa que está segurando a porta, alguém que está compartilhando o elevador ou a pessoa que serve café, as pessoas socialmente inteligentes as reconhecem e mostram respeito.

Eles fazem isso porque a vida lhes ensinou que a magia está em toda parte e que absolutamente todos são capazes de fazê-la. Não apenas isso, mas eles também fazem isso porque sabem que o mundo é pequeno – e as pessoas têm uma maneira engraçada de entrar e sair de nossas vidas .

Hoje, roube uma linha de pessoas socialmente inteligentes e na próxima vez que sair de casa, desligue o telefone e levante a cabeça. Então, faça questão de sorrir e cumprimentar cada pessoa que você passar. Você pode se surpreender com o quão memorável é para a pessoa que recebe.

Isto é pelo simples fato de que a maioria das pessoas hoje está tão ocupada se preocupando consigo mesma que elas não conseguem reconhecer que o segredo da felicidade está literalmente diante deles.

Pessoas socialmente inteligentes ouvem mais do que falam:

Você quer saber quem ganha? Ouvintes fazem. As pessoas socialmente inteligentes entendem isso e, em vez de insistirem constantemente em sua própria agenda, priorizam perguntar a outras pessoas sobre a sua.

A maneira mais rápida de as pessoas gostarem de você é mostrando a elas que você gosta delas. As pessoas socialmente inteligentes compreendem esse aspecto muitas vezes negligenciado do comportamento humano e o usam em seu proveito, fazendo perguntas que trazem o melhor para os outros.

No entanto, em vez de serem como a maioria das pessoas, que, em vez de ouvir, pensam apenas no que dirão a seguir, as pessoas socialmente inteligentes se calam e dão à pessoa com quem estão falando com toda a sua presença.

Hoje, quando estiver conversando com alguém, tome nota para ouvir mais do que fala. Você pode se surpreender com o quão eficaz é quando se trata de construir relacionamentos.

Pessoas socialmente inteligentes abordam cada interação como uma oportunidade de aprendizado:

As pessoas socialmente inteligentes desfrutam de nada mais do que aprender sobre as perspectivas, pensamentos e sentimentos das pessoas ao seu redor. Isso porque eles já sabem o que sabem e o que torna a vida divertida é aprender sobre o que as outras pessoas sabem.

Nada cria mais oportunidades do que adotar a mentalidade de um aluno. Socialmente inteligente entender isso. Como resultado, eles atravessam cada nova porta com o único objetivo de conhecer alguém novo, com a intenção de aprender algo novo.

Nosso único trabalho é deixar cada pessoa melhor do que as encontramos.Poucas coisas realizam isso melhor do que dar a alguém a oportunidade de ensinar.

Então, hoje, com cada porta que você passar, seja o aluno e mergulhe nas perspectivas, pensamentos e sentimentos das pessoas ao seu redor. Seus relacionamentos vão agradecer por isso.

Pessoas socialmente inteligentes dão em prol da doação:

Pessoas socialmente inteligentes não ficam sentadas antes de fazer algo legal para alguém pensar se o favor será devolvido. Como John Maxwell disse: ” Manter a pontuação é para jogos, não para amizades “. Dê pelo bem de dar e adote a mentalidade de que fazer o bem pelos outros é sempre a coisa certa a se fazer.

Hoje, quando você tiver a oportunidade de fazer algo de bom para alguém, não hesite e, definitivamente, não pense em possíveis maneiras de se beneficiar dessa ação. Você pode descobrir que, ajudando as pessoas a mover sua própria agulha, a sua também avança.

Quando se trata de nosso QI, a genética desempenha um papel e há muito que podemos fazer. Felizmente, quando se trata de aumentar nossa inteligência social, podemos fazer muitas cargas – e todo encontro oferece uma oportunidade para desenvolver essa habilidade.

Não há razão para que cada vez que você saia de casa hoje, não consiga reconhecer todas as pessoas com quem entrar em contato. Não há razão para que cada vez que você tenha uma conversa hoje, não possa priorizar ouvir a agenda deles em vez de pressionar a nossa.

Não há razão para que, sempre que alguém lhe descreve um problema que está enfrentando, você não consegue pensar em quem em nossa rede poderia ajudá-lo a resolvê-lo.

Não há razão para que cada vez que nos encontramos hoje com alguém, você não pode adotar a mentalidade de um aluno e permitir que a pessoa a sua frente ensine uma coisa ou duas.

Não há razão para que cada vez que a oportunidade de se apresentar hoje você não possa fazer exatamente isso – sem esperar nada em troca. Minha mãe acertou: “Nada se compõe mais rápido que a bondade”. Roubar uma linha da minha mãe e ser proativamente bom para as pessoas.

Hoje.

O futuro é bom.

Por Michael Thompson

