6 Maneiras de Ser Mais Agradável Dizendo Muito Pouco. Mais um pequeno truque para ajudar você a lembrar o nome das pessoas.

Quando criança, me disseram repetidas vezes que a maneira mais rápida de fazer uma diferença no mundo era deixando cada pessoa melhor do que você a encontrou.

Isso me pareceu ótimo no papel. Havia apenas dois problemas: primeiro, eu tive um grave problema de fala. Segundo, a ideia de conhecer novas pessoas me aterrorizava. Isso significava que você tinha alguém que não apenas tinha medo de conhecer pessoas novas, mas também não era muito bom nisso.

Depois que me formei na faculdade, percebi que, se algum dia eu faria algo da minha vida, isso teria que mudar. Como resultado, fiz algo que parecia tolo: aceitei um trabalho de vendas.

Nos primeiros meses, fiquei nervoso, e isso mostrou. Houve momentos em que gaguejei tanto quando me apresentei a um cliente em potencial que desliguei no meio da frase. Mas, mantendo-o, com o tempo minha confiança aumentou. Um ano depois, eu era um dos principais vendedores do escritório. Logo depois, eu estava gerenciando uma equipe e treinando todas as novas contratações sobre como desenvolver relacionamentos com novos clientes.

Durante esse período, aprendi uma lição valiosa: você não precisa ser super carismático para criar conexões significativas com as pessoas – você apenas precisa se comprometer a fazer as pequenas coisas corretamente.

A boa notícia é que, para todos os meus colegas introvertidos, as seis coisinhas abaixo envolvem muito pouca conversa.

1. Leve seu notebook para conversas, não para o telefone

O maior elogio que você pode dar a outra pessoa é realmente ouvi-la e demonstrar que você gosta da maneira como ela pensa. As palavras “eu amo isso, me dê um segundo para anotá-la” nunca podem prejudicar a impressão de alguém sobre você.

Na próxima vez que você se encontrar com alguém, mantenha seu telefone fora de vista e, em vez disso, faça anotações sobre o que você está aprendendo e as coisas que são importantes para eles. Dale Carnegie acertou – “Se você quer ser interessante, esteja interessado.Dale Carnegie acertou – “Se você quer ser interessante, esteja interessado.

2. Torne-se um mestre em lembrar os nomes das pessoas

Todos sabemos que lembrar nomes é importante, mas a maioria das pessoas admite ser péssima nisso. Aqui está um pequeno truque: simplesmente peça às pessoas para repetirem seus nomes no final da conversa – “Gostei muito de conversar com você. Sou mau com nomes, mas não quero esquecer o seu. Você se importaria de me dizer seu nome de novo?

Seres humanos podem ser difíceis. Mas muito poucos deles dificultam o uso depois de dizer uma variação das palavras acima. Você pode até transformá-lo em uma aposta dizendo que as bebidas estão com você na próxima vez em que você se encontrar e se esquecer do nome.

Rápido aparte: gosto quando pessoas que eu mal conheço me perguntam sobre meus filhos. No entanto, eu adoro quando eles me dizem: “Como estão Liam e Luc?” Seja a pessoa que trabalha duro para lembrar os nomes dos parceiros, filhos e até animais de estimação das pessoas que você conhece e você nunca precisará se preocupe em ser agradável novamente.

3. Concentre-se em deixar uma última impressão memorável

A maioria das pessoas se preocupa tanto com o modo como vai iniciar uma conversa que esquece como um final forte pode ser memorável. Uma das maneiras mais fáceis de conseguir isso é encerrar a conversa oferecendo a conexão da pessoa com quem você está conversando com alguém da sua rede com quem você acha que ela pode se dar bem.

Você não precisa exagerar, basta dizer: “Depois de conhecê-lo, eu sei que você e meu amigo Jordan realmente se dariam bem”. Ao fazer isso, não apenas a pessoa com quem você está falando gostará mais, como também a pessoa com quem você está conectando-a. Afinal, a maioria das pessoas gosta quando você fala muito sobre elas com outras pessoas.

4. Mostre interesse em conversa fiada

Como introvertido, costumava usar meu distintivo “Eu odeio conversa fiada” com honra. Eu queria conversas profundas e significativas. Mas eis o seguinte: a maioria das pessoas não se abre para você sobre as grandes coisas de suas vidas se você não manifestar interesse nos pequenos acontecimentos do dia a dia.

Pergunte às pessoas sobre seus filhos. Pergunte a eles como está indo o trabalho deles. Mantenha-se atualizado com suas equipes esportivas locais. Inferno, até pare para conversar com a mulher na sua esquina sobre o clima. Essas conversas podem ser chatas, mas são importantes. E, quando feitos de maneira consistente, eles abrem a porta para que conversas reais possam ocorrer.

5. Domine algumas conversas iniciantes

Sério, Mike? Entradas para conversas? Sim, eu sei, como um colega introvertido, também não sou um grande fã deles. Mas a boa notícia é que você só precisa se sentir confortável com alguns deles para reciclá-los com as novas pessoas que conhecer.

Como escritor e coach de carreira, meu favorito pessoal é simplesmente pedir conselhos às pessoas ao meu redor: “Estou escrevendo um artigo sobre conselhos de carreira. Qual é a sua melhor dica? ”Ou“ Estou curioso, você acha que seguir sua paixão é um bom conselho ou terrível? ” Essas perguntas farão as pessoas falarem sobre suas experiências, carreiras e interesses e é difícil não gostar de alguém que faz isso .

6. Reconheça quando é melhor manter a boca fechada

Maya Angelou nos deixou um milhão e uma pepita de sabedoria durante sua vida. Quando se trata de construir relacionamentos nada mais importante do que “As pessoas podem esquecer o que você diz, mas nunca esquecerão como você as fez se sentir”.

Às vezes, a melhor maneira de conseguir isso é simplesmente manter a boca fechada e se concentrar apenas em estar presente para as pessoas ao seu redor. Incline-se quando sentir algo significa muito para a pessoa com quem está falando. Dê um toque sutil quando necessário para que eles saibam que você está fisicamente lá para eles. Ser simpático não é apenas o que dizemos, é também mostrar às pessoas que nos importamos com o que elas estão dizendo.

A beleza das dicas acima é que, além de dizer muito pouco, você pode começar a colocar cada uma delas em prática hoje. Faça questão de lembrar melhor os nomes das pessoas. Mantenha seu telefone fora da vista. Mostre alguma energia quando estiver envolvido em conversa fiada. Domine alguns quebra-gelo para aprender mais sobre as pessoas ao seu redor.

O autor e empresário Julian Smith acertou em cheio – “Sempre haverá alguém mais inteligente que você. Sempre haverá alguém mais forte que você. Isso significa que seu único trabalho é ser o melhor em se conectar com os outros. ”

Seja bom com as pessoas ao seu redor.

Por Michael Thompson

Co-criador de 2 garotinhos com a minha garota dos sonhos – treinadora de carreiras / comunicação vista na Fast Co. INC, Business Insider – diga oi @ https://mikethompsonblog.com/

