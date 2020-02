Neste domingo, 23, acontece a apresentação da Banda Du Rio, a partir das 9h.





O grupo carnavalesco que no ano passado fez sucesso com as homenagens a Elsa Soares e aos Queens virá nesta edição homenageando os 450 anos do Rio, com repertório variado que conta com participação do humorista Helio de La Penha e da cantora Bruna Barros, entre outras atrações. A banda circula por Copacabana. Concentração: às 9h no Posto 6.

