Bruna Barros se apresenta no ‘Bali Sessions’ em parceria com Rio Othon Palace

No dia 29 de dezembro, a partir das 20h, sua programação de fim de ano estará completa com apresentação da cantora Bruna Barros e Banda na performance do seu Sambalanço, no ‘Bali Sessions’ no Rio Othon Palace. O evento terá uma decoração temática inspirada em Bali assinado por Carla de Brito. Diversos estilos de músicas vão embalar a noite como a Relva Beat que mistura do melhor da Bossa Nova e da MPB, agregando elementos do Tropical House e Deep House. Em seguida a pista será toda do Dj Otavio Sampaio.

A cantora Bruna Barros que é embaixadora do Réveillon do Rio Othon Palace levará ao público uma mistura de ritmos que é a marca registrada da artista. Sob a direção musical de Mario Coutinho, o show ‘Sambalanço’, tem a participação de Gabriel Barreto (percussão) e Marcos Melo (bandolim). No repertório, canções de grandes sucessos como ‘A Estrada’, do Cidade Negra, ‘Chove Chuva’, do Jorge Ben, ‘Sinais de Fogo’, da Preta Gil’.

O Rio Othon Palace fica na Av. Atlântica, 3264 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

