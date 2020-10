Cantor Sertanejo Loubet será o entrevistado dessa segunda no programa ‘No Ar com Junior Mendes’

Cantor Sertanejo Loubet será o entrevistado dessa segunda no programa

Na segunda-feira, 21/09, é dia de ‘No Ar Com Junior Mendes’. O programa receberá o cantor sertanejo, Loubet. O artista mato-grossense tem feito sucesso com suas músicas e promete um bate papo bastante descontraído. Dentre os maiores hits mais tocados do artista estão: ‘Muié, Chapéu e Botina’, ‘Anticorpos’, ‘Made in Roça’ entre outros. A entrevista vai ao ar às 18h, no canal do YouTube.

Acompanhem no Youtube: https://www.youtube.com/c/NoArcomJuniorMendes