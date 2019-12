Por Rede Brasil Notícias 20/12/2019: Clínica Origen Rio traz para o público ‘Programa Alcance’.

Clínica Origen Rio traz para o público ‘Programa Alcance’

Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 15% da população brasileira têm problemas reprodutivos, e, para casais que se encontram na batalha para engravidar, e veem o sonho de gerar uma família distante, a Clínica Origen Rio realiza como parte de sua responsabilidade social o ‘Programa Alcance’ que pretende facilitar o acesso de pessoas com baixa renda, oferecendo tratamentos pelas técnicas de Reprodução Assistida com os próprios óvulos, mediante a concessão de descontos de 30% a 40% no valor total do tratamento.

O programa também faz parte de comemoração dos 20 anos de existência da marca no mercado. E, há 20 anos no mercado a clínica teve BHCG (Exame Beta HCG positivo de gravidez), já no primeiro mês.

Dentre as técnicas cobertas pelo programa, estão: Fertilização in vitro – FIV, Injeção intracitoplasmática de espermatozoides – ICSI, Indução para Diagnóstico Genético Pré Implantação – PGD, Útero de substituição e Congelamento de óvulos e embriões.

Critérios para participação do Programa Alcance:

Para participar, a pessoa candidata deverá, primeiramente, agendar uma consulta com um dos médicos especialistas da Clínica Origen para uma criteriosa avaliação e indicação do tratamento adequado. Após a consulta, a tesouraria prestará todas as informações relativas ao Programa Alcance’ e orientará quanto ao cadastro e entrega de documentos indispensáveis à apreciação do pedido. É preciso comprovar renda mensal inferior a R$5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais).

De acordo com o Dr. Marcello Valle, a Origen Rio entende que toda tecnologia e inovação deve ter um único propósito, os seus pacientes. “Para nós é uma alegria poder atender casais que tenham qualquer tipo de dificuldade para ter filhos. Dispomos de alta tecnologia e especialistas que buscam oferecer acolhimento humano, assim como toda orientação necessária aos nossos pacientes. Nossa alegria é ver a conquista de sonhos e geração de novas famílias”, conta o doutor.

Mais sobre a clínica: https://origenrio.com.br

Unidade

Barra

Av. Rodolfo de Amoedo, 140

Tel: 2128-5353

