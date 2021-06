Nesta semana, o mundo celebra o Dia Internacional dos Museus (18/05), data que destaca a cada ano um tema específico para reflexão, sob coordenação do Conselho Internacional de Museus. Em 2021, o tema aborda: “O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar”. E a Colli Books, sempre atenta aos assuntos culturais e educativos, apresenta aos leitores o recém-lançado livro infantil ‘Incêndio no Museu’, assinado pela autora brasileira Isa Colli. O livro resgata de forma lúdica para as crianças a história de um importante patrimônio histórico cultural: O Museu Nacional.

E, para incentivar a leitura, a Colli Books promove uma campanha em seu e-commerce. Para quem desejar adquirir o livro físico, o selo oferecerá desconto de 20% até 21 de maio, na compra direto do site da editora. Além disso, o livro também estará disponível nas plataformas de venda digital Americanas, Shoptime, Submarino, no valor de R$39,90.

A fábula apresenta uma mistura de realidade e ficção sobre o fatídico incêndio que atingiu o Museu Nacional, trazendo em sua narrativa animais como personagens principais. Na obra, Isa Colli proporciona ao leitor a sensação de passear pelos corredores do museu, com sua narrativa cheia de detalhes sobre os diferentes espaços do local, as peças e relíquias que lá existiam.

“O livro é uma maneira de mostrar a importância dos museus para a preservação e conhecimento da história. É uma oportunidade para falarmos sobre a valorização da nossa memória e alertar que precisamos cuidar dos nossos bens culturais”, ressalta a escritora.

Dia Internacional dos Museus traz campanha de incentivo à leitura

Isa conta que soma várias memórias boas do Museu Nacional, já que viveu muitos anos no Rio de Janeiro. A escritora, que também é jornalista, ainda comenta que o livro é revela curiosidades sobre o prédio, Paço de São Cristóvão, ocupado pela família real, entre 1808 a 1889, e onde nasceram o Imperador Dom Pedro II e a Princesa Isabel.

Por Rede Brasil Notícia, fonte: Alex Ferraz – Ferraz Comunicação