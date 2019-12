Foram realizados mais de 600 mil atendimentos no Sine da Serra e mais de 104 mil pessoas receberam carta de encaminhamento.

Em dez anos, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) da Serra já ajudou milhares de pessoas a se qualificar para o mercado de trabalho e a conseguir emprego, tornando-se referência quando o assunto é captação de vagas, intermediação de mão de obra, preparação e orientação profissional.

Os números que contabilizam as ações desenvolvidas em uma década surpreendem: foram realizados mais de 600 mil atendimentos no Sine da Serra e mais de 104 mil pessoas receberam carta de encaminhamento e foram direcionadas às vagas, sem falar dos atendimentos de outros serviços oferecidos pela secretaria, como emissão de carteira de trabalho e habilitação ao seguro-desemprego.

“Os números são expressivos e gratificantes. Cada vez que um trabalhador vai ao Sine é um atendimento. Muitos não conseguem uma vaga de acordo com o seu perfil naquele dia e voltam outras vezes, mas também há muitos casos de pessoas que, confiantes no nosso trabalho, procuram o Sine sempre que precisam”, disse a secretária interina de Trabalho, Aline Oliveira.

O trabalho de relacionamento junto às empresas instaladas na cidade resultou na captação de cerca de 87 mil vagas, que são oferecidas todos os dias à população.

Os objetivos da secretaria, segundo Aline, são planejar, coordenar e executar ações e políticas que promovam a geração de emprego e renda no município.

“Quando encaminhamos uma pessoa ao trabalho, estamos dando a oportunidade não só de garantir um sustento. Emprego é socialização, aumenta a autoestima, afasta as pessoas de situações de vulnerabilidade. Além disso, a geração de emprego e renda contribui para o desenvolvimento de um local”, disse.

Aline destacou que a secretaria avançou muito nos últimos anos. “O prefeito Audifax Barcelos entende como ninguém a importância da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que é uma intermediadora de mão de obra gratuita tanto para o empregador quanto para quem está procurando oportunidade. A Serra, com suas potencialidades e incentivos que a administração oferece, atrai empresários que abrem as vagas de emprego e a administração municipal investe em sempre oferecer as melhores condições e oportunidades”.

Qualificação

Outro pilar muito importante da Secretaria de Trabalho é a qualificação profissional. Por meio de cursos de capacitação gratuitos, milhares de trabalhadores puderam aprender uma nova profissão, agregar ou atualizar os conhecimentos. Desde 2009, a Serra ofereceu 28.400 vagas em cursos.

“Nossa oferta de cursos gratuitos alia os interesses do trabalhador com as necessidades do empregador, para permitir chances reais de contratação. Acreditamos que a qualificação é fundamental para o trabalhador se destacar na busca por emprego e a Prefeitura da Serra investe todos os anos em milhares de vagas em capacitações nas áreas de beleza, saúde, construção civil, administrativo e muito mais”, disse a secretária interina.

A Secretaria de Trabalho também oferece Orientação Profissional, com dicas e orientações para os candidatos sobre como elaborar currículo, como se comportar em entrevistas de emprego, como se apresentar ao recrutador, entre outras coisas, para aumentar as chances de aprovação e contratação.

