A grife de Buffet D.A Gastronomia, reconhecida empresa que atua no mercado de eventos desde 2001, expande suas operações e leva para Copacabana seu novo espaço de atendimento.

D.A Gastronomia abre novo espaço de atendimento em Copacabana

Assinado pelas empresárias Dóris e Monique Abrantes, o local oferece atendimento aos clientes sejam noivos, debutantes, entre outros, que desejam festejar, para que possam saborear o menu exclusivo da D.A Gastronomia, além de conhecer os serviços da marca.



Galeria de imagem de Dolores e Monique

Segundo Monique Abrantes, gerente de Marketing da D.A Gastronomia, a casa niteroiense tem atendido muitos clientes na Zona Sul do Rio e as empresárias viram a necessidade de estar próximas a eles. “Nosso atendimento no Rio sempre foi em espaços compartilhados de cowedding.

É uma alegria agora receber os clientes em um espaço exclusivo na Zona Sul. Além das degustações vamos também promover encontros e workshops…muitas novidades para 2020! ” comenta Monique Abrantes”, comenta a empresária.

Para falar com a D.A Gastronomia basta entrar em contato pelos telefones: (21) 2619-8727 |2608-7328 (21) 99477-8641 |(21) 98109-7552

