O carnaval se aproxima e o Ícone Bar, novíssima casa da Barra da Tijuca apresentará nos dias 7, 14 e 20 de fevereiro, o trio vocal Filhos de Sá, produzido por Sandra de Sá, cantora que inspirou o trio. Nos intervalos do show, a atração fica por conta dos djs Dieguez e Vinny Suzano, sacudindo os convidados. O evento acontece a partir das 19h, ingressos a R$20.

Sob curadoria do dj residente da casa, Vinny Suzano, o trio composto por Nay Duarte, Cosme Motta e Murilo Santos, promete apresentar uma diversidade de estilos e gostos musicais que passam pela música POP, alternativa, MPB, soul, R&B transformando estas influências em uma mistura musical que busca agradar a todos. O show traz também, participações especiais que prometem abrilhantar ainda mais a noite. No repertório, serão apresentadas músicas inéditas, além de grandes sucessos de Sandra de Sá e outros intérpretes.





Para o dj Vinny Suzzano, organizador do evento é sempre bom promover atrações diversificadas que agradem diferentes gostos. “Os Filhos de Sá são artistas maravilhosos, esperamos que o público curta a atração”, comenta.

Sobre Os Filhos de Sá: Formado por Nay Duarte, Cosme Motta e Murilo Santos, o grupo vocal Filhos de Sá surgiu durante as apresentações do Baculejo das artes, evento periódico promovido pela Pineal Produções que conta com Sandra de Sá como produtora. E, foi participando constantemente desses encontros que eles começaram a cantar juntos e, a convite e Sandra de Sá, lançaram o grupo que recebeu o nome “Filhos de Sá”, em sua homenagem. Com voz harmoniosa, os três fazem sucesso por onde se apresentam. No ano de 2019 gravaram seu primeiro EP chamado “Vá sorrir” com produção de Sandra de Sá, que será lançado nas plataformas digitais neste ano. Para o Carnaval 2020 celebram a conquista de botar nas ruas a primeira edição do bloco carnavalesco “Filhos de Sá”.

Serviço: