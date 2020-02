Interação homem-máquina: Projeção mapeada e imagens holográficas crescem no setor de eventos. Com 36 anos no mercado de eventos, Hoffmann apresenta novidades no segmento…

Interação homem-máquina: Projeção mapeada e imagens holográficas crescem no setor de eventos

Criações de conteúdos audiovisuais sempre “fizeram a festa” literalmente, dentro do mercado de eventos, mas, ultimamente a moda do momento e grande tendência do setor é a interação homem-máquina, cada vez mais crescente e real. Seja em eventos corporativos, marcas comerciais e até festas de casamento e 15 anos, as “sensações visuais” caíram no gosto do público.

Com tecnologia e criatividade, a Hoffmann, empresa que oferece soluções de tecnologia e infraestrutura personalizadas para seus clientes, tem buscado constantemente oferecer o que há de mais novo no mercado, e para este ano, já estão com diversos estudos para inovar ainda mais neste segmento, mas, já apresentam algumas novidades para o ano de 2020.

De acordo com o CEO Roberto Barreira, a agilidade com que a tecnologia avança, proporciona possibilidades infinitas, o grande desafio é sempre surpreender os clientes. “A tecnologia muda e evolui constantemente e está cada vez mais imersiva, interativa e social”, diz Roberto.

Uma das novidades apresentadas pela empresa é interação homem-máquina. Com flipchart digital e os painéis de LED interativos, é possível promover uma utilização ainda mais lúdica e inovadora de equipamentos já conhecidos e consolidados

O executivo ainda conta que o vídeo mapping e a holografia são outras técnicas muito pedidas atualmente. “Um exemplo impactante de vídeo mapping da empresa foi o realizado para o réveillon do Hotel Fairmont em 2018, os convidados ficaram encantado, foi bastante positivo nosso resultado com este evento”, comenta o executivo.

Já a holografia foi usada com sucesso em algumas ocasiões, sendo a mais marcante durante uma festa do BBB, programa da Rede Globo, quando participantes que já haviam saído da “casa” voltaram graças ao recurso tecnológico.

As possibilidades são muitas e a equipe da Hoffmann está sempre pesquisando para descobrir soluções criativas, com suporte total. Para isso, trabalha com protótipos para testes que são oferecidos aos clientes de acordo com o projeto e o briefing a ser executado. Um dos modelos que está sendo desenvolvido no momento é a cabine de fotografia com realidade aumentada. Parece coisa do futuro. Mas já é real na Hoffmann.

