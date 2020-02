Dica de Leitura: Conheça o Livro Bluebell, romance de Maria Elisa Coelho e Gustavo Annecchini.

Para quem está em busca boas opções para ler, uma ótima sugestão é o Livro Bluebell, o romance de Maria Elisa Coelho e Gustavo Annecchini conduz o leitor à autorreflexão; trata-se de uma ode às virtudes e de um chamado à consciência coletiva.

Saiba mais sobre sobre o livro. Sinopse:

CHIARA DI BERNARDI tem um coração de ouro e descobriu que seu maior anseio era conseguir legar ao seu próximo o melhor de si. Mas como fazer isso?

Em meio à exaustiva rotina de trabalho à frente do reconhecido escritório de arquitetura de seu pai, Gianluca di Bernardi, Chiara vê o tempo escorrer por entre suas mãos.

Luiza, sua melhor amiga, desperta em Chiara uma necessidade de mudança fazendo sua vida passar por uma fantástica reviravolta.

Um curso de Belas Artes em Florença, a descoberta do amor verdadeiro pelo jovem romeno Dragos, o chamado de um misterioso bibliotecário para conhecer suas mais íntimas virtudes, as eletrizantes aparições de um imenso lobo branco e o contato estreito com uma milenar Ordem Secreta mudarão a vida de Chiara para sempre.

A trajetória desta jovem italiana tem por inspiração trazer ao leitor a capacidade de se conectar com suas virtudes, além de multiplicar em seus corações a certeza de que, sim, é possível fazer pelo próximo muito mais do que imaginamos.

Para isso, agir, sonhar e perseguir, com verdade e retidão, as nossas virtudes serão sempre o melhor caminho. Preço: R$ 34,31

Por Rede Brasil Notícias 31/01/2020