Maquiadora e empresária Ísis Rezende lança campanha em conscientização ao uso correto de maquiagens para evitar contágio pelo uso indevido.

A maquiadora Ísis Rezende, também atenta ao momento delicado em que estamos vivendo lançou uma campanha de conscientização em suas mídias sociais, com o intuito de promover a saúde e o bem-estar com a ação: O batom é meu e eu não empresto! A proposta é conscientizar a todos, principalmente as mulheres, de que o compartilhamento de objetos também pode transferir o vírus Covid-19 para outras pessoas.

“Claro, tem muito exagero, muita fake news, muita informação errada. Mas, precisamos cuidar dos pequenos detalhes de higienização. Sabemos que o vírus não gosta de limpeza e por isso medidas simples podem evitar a sua propagação, como: não compartilhar sua maquiagem, manter tudo limpo, higienizado, e isso é claro, vale também para os itens de maquiagem”, conta Isis.

Isis Rezende ainda dá algumas dicas de manutenção de maquiagens, conheça:

Maquiagem é de uso pessoal, não empreste para ninguém.

É recomendavel que a aplicação de produtos não seja feita diretamente na pele.

Use aplicadores descartáveis.

Lave os pinceis e esponjas e deixe secar de forma arejada para evitar a proliferação de fungos.

O lápis de olho também pode adquirir bactérias, então, você pode passar o apontador após uso. Nesse momento, além de limpá-lo, você já o mantém bem apontadinho para outro dia de uso.

Rímel, produtos em pó, você pode higienizar com álcool 70. Não se preocupem, eles não estragam.

Lembre-se! Maquiagem é de uso pessoal! Não empreste para ninguém!

Vamos fazer nossa parte! Não é só por nós, é por todos!

