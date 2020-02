NESTE POST VOCÊ VAI CONHECER A “MEDICINA COM AS MÃOS” RECUPERAÇÃO TOTAL SEM O USO DE DROGAS. VÁRIAS DOENÇAS PODEM SER TRATADAS SEM REMÉDIOS.

Várias doenças podem ser tratadas sem remédios.

Vencendo as barreiras, terapeuta perde visão e cria tratamento que pode curar muitas doenças, sem o uso de medicamentos.

Uma boa notícia para os pacientes portadores de depressão,fibromialgia, dores crônicas e distúrbios hormonais que não conseguem bons resultados no tratamento médico convencional.

“Através da estimulação de partes do nosso corpo que são responsáveis pela produção dos nossos próprios remédios internos, a cura é possível.” Trata-se da técnica criada pelo pesquisador paranaense, Michel Kallas, a “Medicina com as Mãos“, uma espécie de massagem, que pode curar muitas enfermidades, sem o uso de medicamentos, tais como: analgésicos, anti-inflamatórios e reposições hormonais que podem causar efeitos colaterais indesejáveis, doenças do estômago, fígado e até mesmo o câncer, como é o caso da reposição hormonal, conforme recentes pesquisas científicas divulgadas pelos jornais americanos.

O estudo revelou ainda que além do aumento da incidência do câncer de mama, o risco de ataques do coração cresceu 29%, de derrames subiu 41% e o de coágulos de sangue no pulmão dobrou nas mulheres que fazem uso dessa medicação.

Segundo o pesquisador, existem fases em nossa vida onde estamos mais sujeitos a termos depressão, tais como: a depressão na adolescência, que afeta muitos jovens durante a sua transição para a fase adulta; a depressão pós-parto; depressão na terceira idade ou senil; depressão por hipotireoidismo, que atinge quatro vezes mais mulheres do que homens; depressão sazonal, também conhecida como depressão de inverno e outros tantos tipos.

Através de uma abordagem inter-disciplinar, o pesquisador e terapeuta paranaense Michel Kallas descobriu que este mal tem causas orgânicas que afetam o sistema límbico (área do cérebro que regula nossas emoções). Ocorre um desequilíbrio na produção e assimilação de um neurotransmissor (substância que faz a comunicação entre os neurônios), a serotonina.

Á medida em que o desequilíbrio destas substâncias for maior ou menor, a depressão será mais suave ou mais profunda, terá um tempo de duração mais longo ou mais curto. Portanto, depressão não é fraqueza nem falta de força de vontade, é sem sombra de dúvida uma doença.

Uma anomalia que ocorre no cérebro e dependendo da região que é afetada, a pessoa desenvolverá um ou outro tipo de depressão. “Alterações hormonais, problemas circulatórios e o mal funcionamento dos órgãos podem desencadear o surgimento da depressão, assim como, muitos outros distúrbios do sistema nervoso”. Tais como: ansiedade patológica, a irritabilidade excessiva, a agressividade, inclusive podendo levar a baixa da auto-estima e o comportamento violento.” A técnica se baseia em princípios científicos e místicos.

A cura é possível porque a técnica criada por Michel Kallas, revitaliza os órgãos e glândulas produtoras dos nossos próprios remédios internos, substâncias regenerativas que são capazes de recuperar nossa saúde e são responsáveis pela manutenção do perfeito equilíbrio entre as substâncias químicas, indispensáveis para o bom funcionamento do cérebro. Ou seja, este novo método é capaz de fazer com que os neurônios normalizem a produção e captação da serotonina.

De uma forma 100% natural, a causa do distúrbio é eliminada e à medida em que isto acontece, a pessoa volta a ter energia e disposição, deixando para trás a tristeza e a falta de vontade de viver.

Pelo Instituto de Medicina com as Mãos, que fica em Curitiba, no Paraná, de acordo com Kallas, já passaram mais de 60 mil pacientes que tinham dor crônica e graves problemas de saúde.

” Eles já haviam sido diagnosticados pelos seus médicos e inclusive submetidos a tratamentos medicamentosos sem alcançar êxito, hoje todos já estão curados”, informa.

Como foi o caso da paciente Irene Araujo, 25 anos, dona de casa, sofria de depressão crônica e fibromialgia desde os 12 anos: Iniciou o tratamento dia 17/06/01 após 20 sessões, recuperou-se completamente.

Marcos Magalhães, motorista, 28 anos, ex menino de rua: Sofria de depressão do tipo bipolar associada à síndrome do pânico, iniciou o tratamento em 14/06/01e após 15 seções recebeu alta.

Vera Cruz, pedagoga, 45 anos: Tinha depressão congênita e problemas de coluna, obteve êxito após um mês de tratamento.

Ana Maria, 31 anos, autônoma: Quando descobriu que tinha hipotireoidismo, começou a tomar remédios. Mas não se conformou muito com a idéia de ter que tomar alopatia pro resto da sua vida.

Foi quando descobriu a Medicina com as Mãos, e em um mês de tratamento já estava curada. Sueli Borges dos Reis, engenheira: Tinha uma hérnia de disco na lombar 5, que comprimia o ciático entre a L3 e L4, praticamente não conseguia mais andar e nem sentar.

Foi aí que recorreu a técnica da Medicina com as Mãos do Dr. Michel Kallas, e hoje, depois de algumas sessões, ela está perfeita. Rinaldo Dalaqüa, executivo: Teve três rupturas no tendão de Aquiles esquerdo, duas parciais e uma total.

O tratamento normal seria a cirurgia. Ao invés disto, utilizou o tratamento através da Medicina com as Mãos e já estão todos religados, os seus tendões. Além da depressão, o tratamento pode curar a fibromialgia, síndrome do pânico, insônia, os dependentes das drogas, alguns tipos de câncer, inclusive doenças reumáticas, como artrose e osteoporose, porque fortalece os ossos e recupera as articulações que se encontram desgastadas.

Técnica criada pelo pesquisador paranaense Michel Kallas, cego desde os doze anos. “Perdi a visão, mas não perdi a esperança, e então, levantei a cabeça e fui a luta, vencendo as barreiras impostas pela minha deficiência, passei a estudar e a pesquisar as doenças e suas origens.

Uma opção para aqueles que não querem utilizar medicamentos ( por causa dos seus efeitos colaterais), para tratar de problemas físicos e emocionais, ou para quem já utilizou e não conseguiu resolver os seus problemas.

Através de toques medicinais a técnica ativa os órgãos que são responsáveis pela produção de nossos remédios internos. Porque acreditamos que quando estes estão em perfeito funcionamento a química orgânica se encarrega de tratar e curar qualquer dor ou problema de saúde, sejam elas doenças físicas corporais ou psicológicas e emocionais”.

Michel Kallas: Como terapeuta, Kallas diz que percebeu claramente que com a perda da visão (é deficiente visual desde 12 anos, hoje está com 48 anos), seu sentido do tato foi ficando cada dia mais aguçado, aumentando assim, sua sensibilidade e habilidade com as mãos, e isto facilitou o seu aprimoramento e desenvolvimento profissional.

“Quando perdi a visão, apesar de ter feito todos os tratamentos indicados pelos médicos, percebi que havia muita gente na mesma situação que eu. Foi isso que me inspirou a criar uma técnica de tratamento, para as pessoas que assim como eu, ficaram òrfãos da medicina, que não resolvem seus problemas de saúde e suas dores crônicas, através dos remédios convencionais.”

Movido pelo amor ao semelhante e, inconformado com o sofrimento humano, criei um método de tratamento muito eficiente, isento de efeitos colaterais, porque não utiliza nenhum tipo de medicamento ou métodos cirúrgicos, que pode curar problemas de saúde, dores e distúrbios emocionais.

A este método de tratamento dei o nome de “Medicina Com As Mãos”, técnica que recupera a saúde do paciente através de toques medicinais.

Segundo Kallas, antes de iniciar o tratamento o paciente passa por uma avaliação, relatando suas queixas de maneira minuciosa. Após isto são feitas uma série de perguntas ao paciente, e de acordo com o caso em questão, ele levanta tanto aspectos físicos quanto emocionais do paciente simultaneamente.

E assim, ele chega à causa do problema. Após a avaliação segue-se a prescrição das sessões (técnica da medicina com as mãos) sendo que o tempo de cada sessão e o número delas, podem variar de acordo com a gravidade do problema a ser tratado. Em muitos casos é comum o tratamento simultâneo de vários problemas.

Exemplo: pacientes da 3ª idade com distúrbios reumáticos, gastrointestinais e depressão. “O tratamento é feito através de toques medicinais que visam restabelecer e revitalizar a correta comunicação entre as partes que formam o nosso organismo. E assim ele volta a funcionar corretamente e a cura é possível”, informa.

O segredo de seu sucesso é simples. “É necessário para que tenhamos saúde, que as partes que compõem o nosso corpo, estejam em perfeita sintonia. Para alcançarmos nosso objetivo, devemos sempre crer que a cura é possível, jamais, em hipótese alguma, devemos desanimar.

A partir desta crença muitos cientistas e precursores da ciência trabalharam incessantemente e conseguiram alcançar seus objetivos para o bem da humanidade”, relata Kallas, emendando que “devemos religar para curar, buscando os pontos, onde a comunicação entre células, órgãos, aparelhos e sistemas não estão se dando de maneira correta, religando-os através de toques

Como pioneiro, estou consciente que a minha missão é a de difundir e divulgar esta filosofia de tratamento para todo o mundo, porque com isso estou certo que as pessoas enfermas e desenganadas terão um grande benefício para sua saúde.

O terapeuta informa ainda que gostaria de ensinar ao maior número possível de pessoas a técnica que utiliza no tratamento da depressão e dor crônica, pois na prática diária em seu consultório, tem observado que estas duas doenças são muito freqüentes, em razão do grande número de pessoas, que após diversos tratamentos medicamentosos, não conseguem alcançar êxito.

“Essas pessoas são tratadas e curadas pelo tratamento que eu desenvolvi com relativa facilidade”. Portanto, gostaria de ensinar à pessoas interessadas, oferecendo um curso prático, onde elas terão oportunidade de aprenderem a técnica. Em especial aquelas que tenham parentes com doenças graves, que queiram aprender a técnica.

Se quiserem, poderão tratar de seus entes queridos. Assim como, de se aprofundar, caso tenham interesse em se transformarem em praticantes da “Medicina com as Mãos”, anuncia.

Com relação aos profissionais da área da saúde que tenham interesse em aplicar a técnica em seus consultórios, Michel Kallas diz que está a disposição para palestras e cursos, de especialização em medicina com as mãos, voltados especificamente para profissionais como médicos, enfermeiros e fisioterapêutas. Em especial aos portadores de deficiência visual.

SERVIÇO: Interessados podem entrar em contato com o Instituto de Medicina com as Mãos, através do fone: (41)999961234.

Endereço: Av. Manoel Ribas, 8570 Santa Felicidade -Curitiba- Paraná – Brasil. CEP:82.400.000.