O jovem ator e influenciador Alan Pfeffer participa da websérie ‘Talento em Dobro’

O ator Alan Pfeffer acaba de estrear sua participação na série ‘Talento em Dobro’, no canal de YouTube ‘Planeta das Gêmeas’. Protagonizada pelas famosas gêmeas do YouTube, Melissa e Nicole, a participação de Alan na série teen, apresenta o personagem ‘Lucca’ atuando com o estilo ‘galã surfista’.

O jovem ator e influenciador Alan Pfeffer

Já no primeiro episódio do seriado, a produção atingiu mais de 600 mil visualizações, prometendo ser um programa divertido, com muito humor, surpresas e entretenimento. A exibição acontece sempre às terças, quintas e sábados às 10h.

“Estou muito feliz e empolgado em participar de um projeto tão desafiador e estimulante. Esse mercado de audiovisual na internet está crescendo muito, nos proporcionando uma grande possibilidade de ter mais visibilidade”, ressalta o ator.

O jovem ator de 15 anos, iniciou sua carreira com apenas 4 anos, na publicidade e logo depois, aos 6 anos, começou a estudar e atuar no teatro, com 9 anos estreou no cinema com o filme “É Fada”, e desde então, Allan já participou de desfiles, peças teatrais, vários filmes e seriados. Dentre eles: a peça PlasticLand; o filme “O Traidor” (Il Traditore); o Seriado “Gaby Estrella”; além do desfile “Rio Fashion Kids 2019”. Em janeiro de 2020 participou da ‘2ª Mostra de Filmes’, onde atuou nos seguintes filmes: ‘Ação de Despejo’, ‘Caça aos Produtores’, ‘Dona da Mente’ e ‘Sons de Deus’. Por Rede Brasil Notícia

Conheça mais sobre a série ‘Talento em Dobro’

https://www.youtube.com/c/PlanetadasG%C3%AAmeas

Publicado por Raimundo Oliveira

Fonte: Alex Ferraz – Ferraz Comunicação