Os 8 traços de pessoas altamente confiantes: Eles dão suas melhores idéias gratuitamente.

Crescendo com um impedimento de fala, eu estava constantemente admirando pessoas confiantes. Não apenas a maneira como eles conversaram, mas a maneira como eles se moveram e me fizeram sentir quando eu estava perto deles.

Mas não me ocorreu até muito tempo depois que a única qualidade que todos os meus amigos pareciam compartilhar era de grande confiança. Devo ter subconscientemente escolhido me esconder atrás deles como uma maneira de me sentir protegido, para mascarar minhas próprias inseguranças. Afinal, às vezes o lugar mais seguro para o garoto mais quieto sentar-se é o mais forte.

Avanço rápido aos 23 anos, quando fiz algo realmente estúpido: consegui um emprego de vendas. Encontrando-me nesse ambiente intimidador, fiz o que sempre fiz e fiz amizade com as pessoas mais confiantes do meu escritório. Não foi porque compreendi a importância estratégica de me aliar a pessoas queridas, foi apenas por instinto – encontrar as pessoas mais confiantes e me esconder entre elas.

Esse movimento defensivo recorrente acabou sendo a coisa mais inteligente que eu já fiz sem saber. E depois de décadas fazendo isso, eu peguei algumas características comuns que são consistentes em pessoas confiantes – e no processo – eu consegui aumentar minha própria confiança. Abaixo estão oito desses traços.

Eles evitam pressionar sua própria agenda

Os verdadeiramente confiantes sabem que conseguirão o que querem da vida no devido tempo. Como resultado, eles não andam por aí dizendo a todos que conhecem sobre seus grandes planos. Em vez disso, eles possuem uma atitude de “eu posso e vou aprender com todos” e desfrutam de nada mais do que aprender sobre as perspectivas, pensamentos e sentimentos das pessoas ao seu redor. É pela simples razão de que eles gostam de pessoas e querem fazer o bem por elas.

Da próxima vez que estiver em um grupo, anote quem orienta a conversa e como: quem faz as perguntas mais ponderadas e quem ouve mais do que fala? Pessoas confiantes não precisam controlar uma conversa. Eles conhecem sua própria agenda; eles querem aprender sobre os objetivos, sonhos e paixões das pessoas ao seu redor.

2. Eles proativamente conectam outros

Pessoas confiantes são doadoras e estão sempre atentas para ajudar outras pessoas a atingirem seus objetivos. Uma maneira de fazer isso é compartilhando sua rede e conectando pessoas afins sempre que possível. Não apenas isso, mas quando se trata de apresentar as pessoas, elas tomam o tempo de maneira ponderada.

Como você se sente quando alguém lhe apresenta como: “Você precisa conhecer Todd. Ele era o cara que eu estava lhe dizendo sobre quem tem talento para pensar fora da caixa. ”Incrível, certo? É muito melhor do que apenas: “Ei, este é meu colega Todd.”

3. Eles compartilham suas idéias livremente

Além disso, para compartilhar sua rede, pessoas confiantes não entendem suas idéias criativas. De fato, eles os distribuem livremente sempre que possível.

Como posso ajudar Nick a resolver o problema que está enfrentando? Como Lisa poderia ter mais olhos em seu projeto? O que Ian está perdendo ao mudar seu negócio de bom para ótimo? Pessoas confiantes fazem essas perguntas a si mesmas porque recebem grande satisfação em ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos. Além disso, eles reconhecem que a vida é curta e a melhor maneira de ver suas idéias se tornarem realidade é dando-as a outras pessoas.

4. Eles perseveram de forma inteligente

Pessoas confiantes sabem o que querem e têm o bom senso de continuar lutando por isso, mesmo quando as probabilidades estão pesadas contra eles. Por outro lado, muitas pessoas fazem isso. O que separa os realmente confiantes dos superconfiantes é sua capacidade de buscar conselhos de pessoas com pontos de vista variados.

Não apenas isso, mas as pessoas confiantes não têm medo de mudar de idéia quando recebem uma alternativa melhor. Não se trata de quem está certo ou errado. Se houver uma ideia melhor, as pessoas confiantes a adotam, então agradeça a pessoa por seus conselhos e pague o favor adiante.

5. Eles não ficam presos a coisas que estão fora de seu controle

Pessoas confiantes lutam para acertar as coisas. Mas eles também reconhecem que muito do que acontece na vida está fora de seu controle e têm uma determinação quase estóica de deixar as coisas seguirem seu curso depois de terem feito tudo o que podem.

Pese as opções. Procure conselhos de pessoas que você respeita de ambos os lados do corredor. Tomar uma decisão. Deixe as coisas acontecerem. Como a maioria dos conselhos, isso é fácil de dizer e difícil de fazer – mas as pessoas confiantes não se esquivam apenas porque algo é difícil.

6. Suas pistas verbais e não verbais se alinham

Os pesquisadores descobriram que a congruência entre o que é dito em voz alta e o que é comunicado sem palavras é crucial para estabelecer confiança.

Pessoas confiantes entendem a importância disso e, quando você está na empresa deles, não apenas verá que eles estão sendo atenciosos, mas também sentirá – na maneira como posicionam seus corpos e fazem contato visual.

Eles se inclinam quando sentem que algo significa muito para você e não têm medo de dar um toque sutil quando necessário para mostrar que eles realmente se importam com você.

7. Eles não buscam aprovação de outras pessoas

A atenção alimenta o apetite humano em algum nível para todos, mas os verdadeiramente confiantes, como Kareem Abdul Jabbar disse uma vez, só querem “jogar bem o jogo e ir para casa”.

Recentemente, ouvi alguém dizer: “Certamente você ouviu falar sobre o que eu fiz?” A multidão diminuiu rapidamente depois disso. Pessoas confiantes jogam pelo nome na frente da camisa e desviam mais atenção para o time – ou para alguém que passou despercebido. Eles sabem que compartilhar os holofotes é muito mais gratificante do que seguir sozinho.

8. Eles comemoram o sucesso dos outros

Se você sabe o que deseja e está no caminho de alcançá-lo, o que o impede de ser verdadeiramente feliz por alguém que lutou duro para alcançar um de seus objetivos?

Pessoas confiantes sentem um prazer real em ver outras pessoas terem sucesso e reconhecem a importância de apoiar outras pessoas. Eles lembram como eles também são capacitados por outros em momentos importantes de suas vidas. Afinal, ser verdadeiramente feliz por outras pessoas tem esse jeito engraçado de aumentar sua própria felicidade.

Talvez a maior lição que aprendi seja que, embora todos tenhamos medos e falhas, a chave não é deixá-los atrapalhar a maneira de ser você e seguir o que deseja.

Meus amigos me ensinaram isso e, por sua vez, me ensinaram a verdadeira definição de confiança: cuidar de si mesmo e dar a eles o poder de um dia cuidar dos outros.

Por Michael Thompson

Co-criador de 2 garotinhos com a minha garota dos sonhos – treinadora de carreiras / comunicação vista na Fast Co. INC, Business Insider – diga oi @ https://mikethompsonblog.com/

