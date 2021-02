Conheça O PLR Profissional Produtos PLR de Alto Padrão. Tudo Pronto Para Você Montar Seu Negócio Digital De Alto Nível E 100% Lucrativo, Para Você Trabalhar De Casa E Lucrar Alto.

PLR eBooks De Alto Padrão Com Funil de Vendas Completo: eBooks PLR com funil de vendas em português do Brasil. Só aqui no ebooks PLRS

PLR e-books De Alto Padrão Com Funil de Vendas Completo. eBooks PLR com funil de vendas em português do Brasil. Só aqui no e-books PLRS. Coloque seu nome como autor, venda como se fosse seu e mantenha 100% dos lucros. Simplesmente copiar, colar e lucrar!

Já pensou em ter seu próprio produto digital de alta qualidade sem ter que investir milhares de reais e incontáveis horas na criação?

Um produto pronto com toda a estrutura de vendas já criada?

Um sistema tão incrivelmente fácil de seguir que até mesmo o mais novo dos novatos no marketing digital achará fácil de implementar…

E ainda! Todo no idioma português (Brasil) já que 99,99% dos PLR que você encontra na internet estão em inglês.

Isso seria muito bom para ser verdade né? E se eu disser que sim!

Tudo isso que você acabou de ler é verdade e vou te provar isso. Mas primeiro quero deixar bem claro o que é um eBook PLR.

O que é um PLR eBook? Ou Melhor dizendo, o que é um eBook PLR?

Ebook é o conteúdo, a informação organizada de maneira digital, ou seja, pode ser comercializado através da internet. Isso você já deve saber.

E a sigla PLR vem do inglês Private Label Rights que traduzido quer dizer: Direito de Marca Própria.

É um tipo de licença que dita as regras de comercialização para esse eBook, vamos ver mais detalhes logo abaixo.

Vender ebook PLR dá resultado? (Como funciona a venda de e-books PLRs português 2021)

Basicamente temos 3 tipos de licenças, e é importante entender as diferenças para que você possa aproveitar ao máximo o seu negócio e conteúdo sem ter que se preocupar com problemas legais ou plágio.

1) Direito de revenda (Resale Rights) – RR

E a sigla RR vem do inglês Resale Rights que traduzido quer dizer: Direito de Revenda.

Se você adquire um eBook com a licenças RR direitos de revenda, ela permite que o eBook seja vendido ao seu cliente como está, não pode ser alterado.

O cliente não tem direitos para transmiti-lo ou vender para os clientes dele. Em termos básicos, quando você recebe um eBook com direitos de revenda, você pode vendê-lo para seu cliente e as vendas param por aí.

Reforçando: Nessa licença RR você não pode alterar o eBook nem a estrutura de vendas.

2) Direito Mestre de Revenda (Master Resale Rights) – MRR

E a sigla MRR vem do inglês Master Resale Rights que traduzido quer dizer: Direito Mestre de Revenda.

Aqui já começa a ficar mais interessante, a beleza dos eBooks MRR é que as licenças permitem que você revenda o produto para seu cliente com direitos de revenda.

Isso permite que o cliente venda o eBook ao cliente dele. Em outras palavras, você pode revender o eBook para outros clientes para que eles possam revender isso também!

Detalhe: Não pode alterar o eBook principal, permite alterar página de vendas, gráficos, (Depende de cada produtor, o que permite e não permite na licença MRR) mas no geral a licença MRR não dá o direito de alterar o eBook principal.

3) Direitos de Marca Própria ( Private Label Rights) – PLR

Se você adquire um eBook com a licença PLR, o produto se torna verdadeiramente seu e sem limite. Agora você não pode apenas vender o eBook e os direitos, mas também tem a opção de editar o eBook e toda a estrutura de vendas.

Isso significa que você pode colocar seu nome nele, você pode colocar a marca da sua empresa, ou você pode até mudar o próprio nome e design do produto.

É aí que as coisas ficam ainda mais empolgantes para seus clientes, já que agora você vende algo como se fosse seu próprio produto, e isso, por sua vez, significa que seu negócio obtém todo o crédito.

Além disso, significa que você pode mudar o eBook para se adequar melhor ao nicho em que você está, para ser mais atraente para o seu público específico ou para se alinhar com suas opiniões e ideias pessoais.

No entanto, o original, o criador pode ainda incluir certas restrições, que devem ser seguidas, como por exemplo: Não podendo passar a licença PLR para seu cliente, essa licença é exclusivamente sua, você pode passar a licença RR e a MRR para seu cliente, mas o privilégio da licença PLR fica com você.

Porquê devo me entusiasmar com um eBook PLR?

Por que esse tipo de produto é tão animador? Por que você deveria estar ansioso para ter seu produto PLR?

A primeira e mais óbvia vantagem do PLR é que você não terá que fazer os produtos do zero. Se você quer vender um eBook de 10.000 palavras, por exemplo, então tudo que você precisa fazer é encontrar o PLR eBook do tema que você gosta e, em seguida, colocar um botão “comprar agora” na sua página de vendas, configurar um link de pagamento e pronto!

Basta enviar o tráfego segmentado e esperar a tão famosa: Venda Realizada!

Isso significa que você não precisa ser um escritor fantástico, isso significa que você não precisa passar dias ou meses escrevendo um eBook.

A maioria dos eBooks PLR estão em inglês, como fazer a tradução?

Tem três maneiras, mas eu quando iniciei, comecei com a terceira.

A primeira delas é: Se você domina o idioma inglês;

A segunda é: Pagar um freelancer fluente em inglês no site workana para fazer a tradução;

A terceira opção é: Através do site onlinedoctranslator.com

Assista o vídeo abaixo e veja na prática como se faz a tradução de um PLR eBook através do site, de maneira fácil e rápida com apenas alguns cliques.

Como ter economia de tempo!

Você tem tempo para “criar” seu produto digital e conteúdo de alta qualidade suficiente para “vender” seu produto?

A realidade da questão é que criar um produto para vender não é tão fácil quanto alguns pensam.

Primeiro de tudo você tem a ideia do produto …

Segundo, você precisa investir um tempo considerável no desenvolvimento e produção.

Se você não tem outra renda durante este processo de construção, você pode rapidamente encontrar-se em um “poço sem fundo”.

Um produto é muito mais que uma simples criação, você pode facilmente perder semanas em pesquisa de mercado, planejamento de produtos, concorrência ou mesmo apenas estabelecendo as bases específicas que seu produto deve cobrir.

Um Produtos PLR é um atalho para você que não tem tempo, dinheiro ou simplesmente não quer criar seu próprio produto do zero.

Isso permite muita economia de tempo e esforço em pesquisa de nicho, escrita, criação de vídeo, criação de página de vendas, gráfico e etc…, porque tudo já está criado e por um preço muito menor do que se você fosse pagar alguém para fazer tudo para você.

Quando você usa o conteúdo de PLR, em vez de gastar horas pesquisando, delineando, escrevendo, editando e revisando sua própria escrita, você compra um produto pronto para uso.

Isso torna o PLR ideal para quem deseja criar um negócio online em pouco tempo.

Saiba que tempo é dinheiro, portanto, ganhei tempo!

A pessoa comum, ao começar do zero criando conteúdo para o eBook, gasta em média cerca de 1:30hrs a 2:00hrs por página.

Onde comprar ebook PLR 2021 (Fature de 58,28 á 299,02 Por Dia Com Vendas e-Books Sites PLRs)

A página típica contém cerca de 700 palavras.

Então, se você criar a partir do zero um E-book de 8.000 palavras, você gastará cerca de 20 horas escrevendo, isso se você já ter conhecimento especifico do assunto.

No site Workana se você contratar um freelancer ele vai te cobrar em média de R$ 20,00 a R$ 50,00 por hora.

Então você investirá entre R$ 300,00 a R$ 600,00 reais para ter somente um eBook.

Quando você considera o baixo custo da maioria dos eBooks PLR de alto padrão já no idioma brasileiro (R$ 97, R$197 ou R$ 297,00 com toda estrutura de vendas), você percebe o quanto de dinheiro e tempo você consegue economizar, ou então um kit completo de ebooks em português do Brasil para você vender…

Veja abaixo alguns produtos PLR de alto padrão, com toda estrutura de vendas já criada, no idioma português do Brasil.

Kit 21 e-books plrs em português prontos para você montar seu negócio online e vender nas principais plataformas de vendas online.

INFOPRODUTOS PLRs PRONTOS! São 42 E-books Plrs Em Português Com Direitos De Revenda E Direitos De Marca Própria Para Lucrar Todos Os Dias…