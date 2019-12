Prislla anima a final do Mundial de Clubes na “Torcida Flutuante

No sábado, 21, Prislla comanda o som do evento Torcida Flutuante com muita música após a partida final do Mundial de Clubes, no Flutuante Rio. O evento acontece a partir das 14h, com direito a Led Boat para a transmissão do jogo e muita música.

Durante a apresentação, a dj promete agitar o público com o melhor da Euro House Music, estilo Defected, com influências do Soulful, Balearic, Chillout, NuJazz, NuDisco e Tribal House. Seus sets musicais são marcados por uma experiência sensorial única, com trilhas sonoras de sofisticação e bom gosto.

Serviço:

Data: 21 de novembro (sábado)

Balsa: R$10

Couvert artístico: R$40 , a partir das 14h

, a partir das 14h O Flutuante Rio fica na Av. João Luiz Alves, próximo a mureta da Urca, RJ. Tel. 21 99901-0236

