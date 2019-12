O conselho inesquecível do relacionamento que minha ex-namorada me deu

“Essa é a única coisa que você nunca faz”, disse ela.

Eu namorei uma mulher por cerca de cinco meses antes de me mudar de minha cidade natal, aos 26 anos, para iniciar meu doutorado.

Como uma garota do campo, ela era muito diferente de mim, o que eu amava.

Ela estava relaxada, calma e descontraída; Eu estava tenso, ansioso e preocupado com o futuro.

Sempre que eu fazia uma caminhada de uma hora até a casa dela para passar o fim de semana com ela, uma sensação calmante de calma tomava conta de mim enquanto eu me sentia cada vez mais em paz quanto mais perto chegava da casa dela.

Passar um tempo com ela nunca pareceu uma tarefa ou uma obrigação; Eu nunca estava preocupado com as especificidades do que faríamos juntos.

Eu só queria estar perto dela.

Estar perto dela parecia ser transportada para fora da minha vida normal e colocada em uma realidade diferente, onde tudo parecia menos agitado, menos apressado e menos avassalador.

É difícil de explicar, mas eu senti que poderia estar sempre que eu estava com ela.

Passeios simples, como ir tomar café da manhã, adquiriram mais significado do que normalmente, assim como coisas cotidianas como passar o tempo fora ouvindo o vento.

Lembro-me de dirigir no carro com ela ao entardecer uma noite: sentada no banco do passageiro, fiquei refletindo sobre como estava agradecida por ver as árvores passarem por mim, aproveitando a chuva do fim da tarde e aguardando ansiosamente pelo jantar que estávamos. prestes a fazer juntos.

Ainda assim, namorar com ela era bastante doloroso às vezes, porque nós dois sabíamos que eu me mudaria no final do verão.

Eu escolhi ignorar essa realidade pelo maior tempo possível, aproveitando nosso relacionamento como se as coisas nunca mudassem.

Terminamos cerca de um mês antes de eu partir.

Fiquei com o coração partido, mas não mantinha nenhuma má vontade em relação a ela porque, na verdade, ela não havia feito uma única coisa maldosa ou cruel comigo o tempo todo que namoramos.

Uma noite antes de as coisas terminarem, discutimos desagradável- sobre o que, exatamente, eu não poderia lhe dizer.

O que eu lembro, no entanto, é o conselho simples, porém poderoso, que ela me deu após o término da luta.

Sete anos depois, ainda me pego pensando no que ela me disse naquela noite.

“Apenas nunca saia”

Em um ponto durante nossa briga, eu ameacei sair – arrumar minhas coisas, dar as costas para ela e dirigir para casa no meio da noite.

Foi rancoroso de minha parte – pouco mais que uma tentativa egoísta e infantil de machucá- la.

Eu não acabei saindo; conversamos, inventamos e fomos dormir.

Antes de ir para a cama, no entanto, ela me disse:

” Nós nunca vamos embora.”

Havia uma severidade notável em sua voz; seu tom era menos vulnerável do que prescritivo.

Ela não quis dizer: “Nunca vá embora”, como em “Por favor, não nos abandone. Eu preciso de você. Eu te amo.”

Em vez disso, ela estava emitindo um aviso para mim, algo que ela queria que eu me lembrasse daquele dia em diante.

Ela quis dizer:

“Nunca saia com sua namorada no meio de uma briga. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Nunca é a escolha certa. ”Nunca saia com sua namorada no meio de uma briga. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Nunca é a escolha certa. ”

Na manhã seguinte, acordamos nos braços um do outro, mas eu podia dizer que minhas ações a machucaram e que as coisas entre nós não estavam bem.

Um pouco mais tarde, naquele dia, ela me disse:

“Se você tivesse partido ontem à noite, não sei se teria perseguido você.”

Mesmo agora, todos esses anos depois, sinto uma estranha mistura de emoções – medo, incerteza, confusão, traição, vergonha – quando reflito sobre o significado e as implicações dessa afirmação.

Ela não apenas chamou meu blefe, mas também admitiu que nosso relacionamento não era importante o suficiente para ela lutar por isso.

Arranhe isso – é o meu ego falando.

O que ela estava me dizendo era que não estava disposta a perseguir um homem que estava preparado para abandoná-la sempre que as coisas se tornavam “muito” difíceis.

Eu não poderia culpá-la por isso, e eu sabia disso.

Conselho bem tomado

Alguns anos atrás, entrei em uma discussão com a mulher com quem estava namorando na época.

Estávamos brigando há meses, e as coisas estavam piorando.

Eu estava no meu juízo com a situação. Tendo perdido toda a paciência e me sentindo frustrado, saí do meu parceiro.

Foi errado da minha parte.

Mas eu me forcei a voltar.

As palavras “nunca saia” estavam ecoando alto na minha cabeça, e eu sabia que não tinha escolha a não ser deixar de lado minha mesquinharia e fazer a coisa certa, resolvendo – sem desistir – de nossos problemas.

Depois de dirigir pela rua e me acalmar, engoli meu orgulho e mandei uma mensagem para minha namorada: “Se eu voltar para sua casa, você está disposto a conversar?”

Eu estava pedindo a permissão dela para voltar, pois não queria me forçar a voltar à situação, se ela não quisesse me ver.

“Sim”, ela disse.

Voltei para a casa dela.

Quando cheguei, era evidente que ela estava chorando.

Pedimos desculpas um ao outro.

Passamos a hora seguinte colocando todas as cartas na mesa, finalmente dizendo as coisas que precisavam ser ditas.colocando todas as nossas cartas na mesa, finalmente dizendo as coisas que precisavam ser ditas.

Perdoamos um ao outro e, em seguida, elaboramos um plano para melhorar nosso relacionamento daqui para frente.

Um ano depois, terminamos para sempre; não há dúvida de que foi a decisão certa para nós dois.

Naquele dia, porém, quando me forcei a voltar para a casa dela, a não repetir os erros do meu passado e a agir como o adulto maduro que minha parceira merecia – fiz isso por causa do aviso que minha namorada anterior havia me dado anos mais cedo.

The Takeaway

Não tenho certeza se há uma lição clara a ser aprendida nessa história.

O amor é confuso, complicado e “espinhoso”; tentar desempacotá-lo e resolvê-lo ordenadamente é talvez um empreendimento sísifo.

Ainda assim, essa é uma história que senti que precisava compartilhar – talvez como um lembrete para mim mesma de meus próprios defeitos e da apreciação que devo continuar sentindo pelas mulheres que me ensinaram a ser um parceiro melhor para o meu parceiro.uma história que senti que precisava compartilhar- talvez para me lembrar de meus próprios defeitos e da apreciação que devo continuar sentindo pelas mulheres que me ensinaram como ser um parceiro melhor para meu outro significativo.

Minha experiência de namoro nos últimos 15 anos me leva a acreditar que nem sempre temos a chance de aplicar as lições que aprendemos às pessoas que as ensinam para nós.

Este é o preço que às vezes temos que pagar para reconhecer nossas próprias falhas e se tornar o tipo de pessoa que sabemos que deveríamos ser.

Muitas vezes fazemos ameaças vazias nos relacionamentos como uma maneira de induzir outras pessoas a confirmarem que precisam de nós.

No fundo, estamos com medo de que uma briga com um namorado ou namorada seja apenas um sinal de que as coisas estão chegando ao fim.

Nessas situações, é melhor fique vulnerável expressando abertamente seus medos do que retratar uma bravata falsa.

Reconheço a ironia de sugerir isso, considerando a história que acabei de contar.

Mais do que tudo, isso é um aviso para mim mesmo – um lembrete de ser mais maduro e paciente, menos vingativo e egoísta.

Por Nico Ryan

