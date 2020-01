Rede Brasil de Televisão (Conhecida por Rede Brasil ou por RBTV

Rede Brasil de Televisão (também conhecida por Rede Brasil ou simplesmente por RBTV) é uma rede de televisão aberta comercial brasileira. Foi inaugurada em 7 de abril de 2007, e é presidida pelo advogado tributarista Marcos Tolentino. A rede é oriunda de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, e está sediada em São Paulo, capital do estado homônimo.

Imagem reprodução Logo Rede Brasil

Antigo logotipo da Rede Brasil de Televisão, usado entre 2009 e 2012.

A emissora entrou no ar em 7 de abril de 2007. Conta com apresentadores como Décio Piccinini, Lucimara Parisi, Amanda Françozo, Magno Malta, Nani Venâncio, Ney Gonçalves Dias, Luciano Faccioli, Fernando Vannucci, Evê Sobral, Hermano Henning, Joseval Peixoto, entre outras. Todos os anos a Rede Brasil de Televisão transmitia o Teleton, de 2014 até então, a Rede Brasil deixou de transmitir o Teleton com o objetivo de cumprir seus compromissos comerciais em sua programação.

A Rede Brasil possui estúdios na cidade de São Paulo (SP). Em setembro de 2016, assinou contrato com a Toei Animation e adquiriu da produtora japonesa os animes Os Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z. O canal estreou os dois animes em 31 de outubro, dentro da Sessão Oriental e junto estreou o programa Senpai TV, sendo exibidos em uma versão remasterizada em alta definição.[10] Em outubro de 2017, a emissora anunciou a aquisição de Os Cavaleiros do Zodíaco: The Lost Canvas e As Aventuras do Pequeno Príncipe.

No dia 13 de abril de 2018, a emissora anunciou uma parceria com o site de streaming de animes Crunchyroll para exibir animes legendados no canal a partir do dia 21 do mesmo mês. As atrações principais são Re:Zero e Black Clover. As transmissões serão exibidas em um bloco separado e na íntegra, ou seja, sem censura, como exibidas em território japonês e no site.

A partir do dia 1º de junho, o canal passou a transmitir 12 horas para TV Plenitude, de propriedade da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Em 28 de julho, a emissora arrenda 11 horas de programação dos sábados para a Igreja Plenitude, e em 31 de julho, deixa de exibir os animes Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z por uma semana, para exibir a programação religiosa, fazendo com que a emissora tivesse 16 horas de programação independente (somando também os infomerciais e caça-níqueis).

Sinal da Rede Brasil de Televisão

Em 5 de setembro de 2012, iniciou testes com sinal digital na cidade de São Paulo no canal 56 UHF (10.1 virtual).

Em 2014 iniciou suas transmissões em HDTV para São Paulo e demais operadoras de TV por Assinatura. Através do site, a emissora transmite sua programação ao vivo de forma gratuita via streaming.

Controvérsias sobre Direitos autorais

O canal tem sido acusado de exibir séries de televisão e desenhos animados ilegalmente, sem pagar pelos direitos de transmissão. O primeiro caso deste foi quando a emissora exibiu séries da Warner Bros. e Fox, que na época, pertenciam a SBT e Rede Globo, respectivamente. Neste caso, a emissora recebeu uma notificação da justiça, retirando as séries do ar.

No dia 2 de abril de 2013, a emissora estreou a série de anime Os Cavaleiros do Zodíaco, gerando uma grande repercussão nas redes sociais, já que na época o anime pertencia a Rede Bandeirantes. Em menos de um mês, a RBTV retirou o anime da programação.

No entanto, três anos depois, o canal anuncia a reestreia de Os Cavaleiros do Zodíaco junto com a estreia de Dragon Ball Z, porém desta vez exibindo legalmente, após um contrato com a Toei Animation.

Em julho de 2014, a emissora anunciou o lançamento de Mighty Morphin Power Rangers na grade, sem ter qualquer direito de exibição. A produtora Saban Brands, que detém os direitos da série, informou na época que iria processar a emissora, caso ela exibisse o produto.

Intervenção judicial na Rede Brasil de Televisão

Em junho de 2016, devido o dono da emissora, Marcos Tolentino, ser amigo e sócio de Celso Russomano nas empresas Paz e Bell Hel, que estavam sendo investigadas na Operação Ararath da Polícia Federal, foi decretada uma intervenção judicial para o afastamento dos diretores da emissora. A decisão pedia que Fernando Claro Iglesias, um administrador judicial, assumisse a gestão da empresa.

Foi ordenada também a busca e apreensão de documentos de arquivos da empresa. A Rede Brasil de Televisão, divulgou uma nota esclarecendo que tomou medidas judiciais, apresentando garantias e efetuando pagamentos, evitando a concretização da intervenção. Também afirmou que a Justiça foi levada ao erro devido as alegações da defesa da produtora Paparazzi de Comunicações, sendo esta a responsável por pagar a condenação.

Notas da Rede Brasil de Televisão

Canal 3 em Distrito Federal, Fortaleza e São Luís.

Canal 6 em Belo Horizonte.

