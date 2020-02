Vagas de emprego na Plamont engenharia para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de almoxarifado, auxiliar administrativo com conhecimento em informática, mecânico montador manutenção elétrica, profissionais pcd.

Também há oportunidades para vigia, ajudante meio oficial para montagem e manutenção, com ensino fundamental completo e e experiência mínima de seis meses na função.

VAGAS DE EMPREGO NA PLAMONT ENGENHARIA PARA:

Auxiliar de serviços gerais,

Auxiliar de almoxarifado,

Auxiliar administrativo com conhecimento em informática,

Mecânico montador e manutenção elétrica,

Vigia,

Ajudante meio oficial para montagem e manutenção.

Vagas de emprego na Águia Branca para

Agente de vendas,

Atendente

Cobrador

Profissionais pcd

https://vixrh.com/vagas-de-emprego-na-aguia-branca-para-agente-de-vendas/



Vagas de emprego na areia branca para agente de vendas, atendente e cobrador. São oportunidades para profissionais com deficiência – pcd. A empresa oferece salário e benefícios compatíveis com o mercado. Portanto, os candidatos interessados deverão efetuar o cadastro do currículo no site: https://grupoaguiabranca.empregare.com/vagas

Vagas para administrador, balconista de farmácia, assistente administrativo e financeiro, comprador de medicamentos, gerente de farmácia, perfumista.

https://vixrh.com/vagas-para-administrador-balconista-de-farmacia-assistente/

Vagas de emprego Em CONSTRUTORA para:

Auxiliar de escritório,

Estagiário em engenharia civil,

Engenheiro civil/ Gestor de contrato.

Auxiliar de escritório

Vagas de emprego para auxiliar de escritório com experiência comprovada na função. A empresa oferece salário e benefícios combate desconectados, além de referência ambiente de trabalho. Os candidatos interessados deverão Enviar currículo para e-mail: [email protected]

Estagiário engenharia civil

Vaga de estágio para estagiário em engenharia civil. A empresa oferece salário e benefícios combate desconectados, além de referência ambiente de trabalho. Os candidatos interessados deverão Enviar currículo para e-mail: [email protected]

53 Vagas no Grupo Águia Branca para;

Consultor técnico, gerente de vendas, controlador de serviço, vendedor de veículos, técnico mecânico, garantista, lavador de veículos, promotor de acessórios, auxiliar de estoque, auxiliar administrativo de pesquisa, consultor de serviços, estagiário nível superior de marketing, auxiliar mecânico, construtor de vendas online, estagiário de recursos humanos, borracheiro, preparador de veículos, Hostess – recepcionista, agente ferista, Caixa, assistente de planejamento, vendedor de peças estagiário nível superior de publicidade e propaganda, lavador de peças, assistente de microinformática, avaliador de veículos, assessor de vendas.

