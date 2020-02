No próximo final de semana, nos dias 08 e 09 de fevereiro, a programação do Sesc Verão 2020, na Praia de São Francisco, em Niterói, está repleta de grandes atrações, como o show da cantora Roberta Sá e do bloco Mulheres de Chico. O público poderá aproveitar ainda toda a programação cultural, além de diversas atrações esportivas, recreativas e de lazer.

A cantora Roberta Sá sobe ao palco no sábado, 08 de fevereiro, às 19h. A DJ Rootscidade abre a apresentação, às 17h30. O show reúne canções do elogiado álbum “Giro”, lançado ano passado, e músicas que fazem parte do repertório de Roberta, aquelas que não podem faltar nas apresentações da cantora. Entre as novas, lançadas no álbum Giro, vale destacar “Xote da Modernidade” (Gil/Bem Gil/Roberta Sá), “Fogo de Palha” (Gil/Bem Gil/Roberta Sá) e “Ela diz que me ama” (Gilberto Gil/Jorge Ben Jor), que ganhou vídeo clipe com as participações dos autores, dirigido por Andrucha Waddington. Na seleção de clássicos do repertório de Roberta Sá, está “Ah, se eu vou” (Lula Queiroga). A banda que acompanha Roberta é formada por Danilo Andrade (teclado), Marcelo Costa (bateria), Luis Barcelos (bandolim), Fernando Caneca (violão) e Alberto Continentino (baixo).

No domingo, 09 de fevereiro, às 18h, é a vez do show do bloco Mulheres de Chico animar o público no período de pré-carnaval. A abertura fica por conta do DJ Iury Samoa, às 16h30. O bloco é o primeiro totalmente feminino e temático do Brasil, e faz uma releitura original do universo do grande compositor Chico Buarque de Holanda com arranjos em ritmos como samba, coco, ijexá, ciranda e funk comandados por uma super bateria feminina. É um dos blocos que mais atrai foliões no carnaval carioca, levando, a cada edição, mais de 100 mil pessoas à Praia do Leme.

Os fãs de esporte terão a oportunidade de encontrar com ídolos de várias modalidades que estarão na Praia de São Francisco para apresentações e clínicas, das 9h às 12h, ou das 15h às 18h (ou em ambos horários), como a Clínica de Handbeach com a atleta Priscila Colpaert. No dia 09, nos mesmos horários, é a vez do campeão olímpico de vôlei de praia Emanuel participar da atividade com o público. Os visitantes também poderão participar de atividades como futmesa, totó, beach vôlei, surf virtual, entre outros.

Nos dias 08, das 15h às 18h, e 09, das 9h às 12h e das 15h às 18h, será realizada a ação de conscientização consumo de álcool, na qual especialistas darão orientações através da utilização de óculos simulador de embriaguez, que auxiliará no processo de conscientização para os perigos do álcool e direção. Desta forma, será possível trabalhar o estado de embriaguez e sua influência na capacidade de visão e coordenação, simulados de forma visual e realista. Além disso, no dia 08, às 15h, será realizada apresentação do Menor Picadeiro do Mundo e, no dia 9, também às 15h, show de mágica com Richard Goulart.

Dentro dos mesmos horários, a programação contará com atividades gratuitas nos Espaços Circo, Literário, Artes Manuais e Saúde, além de oficinas de educação ambiental, arte, ciência e tecnologia. Entre os destaques desses espaços culturais, contação de histórias para crianças (08, 09 e 16/02, às 9h e às 11h); orientações de saúde sobre cuidados com a pele, hidratação e arboviroses (até 16/02); Jogo Ecológico – um quebra-cabeça gigante de animais marinhos que aborda de forma divertida e lúdica sobre nossa responsabilidade no meio ambiente e tudo que nele habita (até 16/02); e “Makerbrincante: Os fazededores de estrelas”, que viabiliza a seus participantes colocar a “mão na massa” e criar objetos usando a criatividade e autonomia, no estilo faça você mesmo (08 – das 15 às 18h, e 09, das 09 às 12h).

Capitaneado pela Gerência de Lazer do Sesc RJ, o Sesc Verão tem como objetivo levar ainda maislazer, bem-estar e qualidade de vida à população através dos serviços oferecidos pela instituição durante todo o ano. O projeto promove intensa programação gratuita com diversas atividades voltadas para toda a família, incluindo ações de assistência social, modalidades esportivas e shows musicais.

E para levar a proposta do Sesc Verão para todos os cantos do estado, até 16 de fevereiro, diversas atividades gratuitas também serão oferecidas em unidades físicas do Sesc RJ. Recreação, contação de histórias, instalações, oficinas, atividades educativas, clínicas esportivas, shows musicais, entre muitas outras atrações convidam os visitantes a desfrutarem o Sesc Verão. Além do Sesc Niterói, outras 18 unidades físicas participam do projeto este ano. São elas: Sesc Alpina (Teresópolis); Sesc Barra Mansa; Sesc Campos; Sesc Copacabana; Sesc Duque de Caxias; Sesc Engenho de Dentro; Sesc Madureira; Sesc Nogueira; Sesc Nova Friburgo; Sesc Nova Iguaçu; Sesc Quitandinha (Petrópolis); Sesc Ramos; Sesc Santa Luzia; Sesc São Gonçalo; Sesc São João de Meriti; Sesc Teresópolis; Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.

O projeto Sesc Verão em Niterói é realizado pelo Sesc RJ com a correalização da Prefeitura de Niterói e Secretaria Municipal de Coordenação de Eventos de Niterói, e apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Sindilojas Niterói. A programação completa pode ser consultada em https://www.sescverao.com.br

