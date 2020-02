Tem Cachaça Magnifica no Carnaval Carioca

Os foliões que irão curtir o bloco do Bola Preta, neste sábado 22, poderão aproveitar e passar no “Café do Bom Cachaça da Boa” onde o Embaixador da Cachaça Magnifica e bartender, conhecido como Thiago Jamaica irá preparar deliciosas caipirinhas entre outros drinks.

Dentre os destaques, será oferecido o drink “Mate-me depois” , queridinho entre os clientes, feito com Magnífica, mate, gengibre e limão; e a batida Maracujá Magnífico preparada com Magnífica, maracujá, manjericão e gengibre. As caipirinhas saem a R$ 12. E os preços dos drinks variam entre R$12 e R$15. Das 10h30 às 14h30. Rua da Carioca, 10 – Centro, Rio de Janeiro – RJ

